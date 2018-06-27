Реймское Евангелие – тайны тысячелетней рукописи родом из Украины

Реймское евангелие – под таким названием эту рукопись знают в мире. Автор неизвестен, а о месте создания спорят.

Книга состоит из двух различных манускриптов, объединенных в один конце 14-го века в Еммаусском монастыре Праги. Первая часть – древнее, написанная кириллицей, вторая – глаголицей.

Почти наверняка известно, что первую часть кириллицей создали на территории современной Украины в 11-м, позже в 12 веке.

Однако предположение, что евангелие привезла в Реймс в том же 11 веке киевская княжна Анна Ярославна так и остается красивой легендой.

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Согласно историческим документам, рукопись попала в Реймс лишь в конце 16-го века. Его приобрел и подарил местному кафедральному собору кардинал Карл Лотарингский.

С тех пор родилась другая легенда о том, что на украшенном драгоценными камнями Евангелие присягали французские короли.

Несмотря на опровержения красивых легенд, историческим остается факт бракосочетания франкского короля Генриха I с дочерью киевского князя Ярослава Мудрого принцессой Анной. Это произошло здесь в Реймском соборе 19 мая 1051 года.

Именно поэтому украинская община Франции выбрала май для празднования Дней Анны Киевской. Они происходят в городке Санлиса, где почти 1000 лет назад королева Анна основала аббатство.

На древнем документе даже сохранилась его подпись. Написание букв похоже на шрифт Реймского Евангелия.

Исследовать фигуру дочери Ярослава Мудрого – одна из задач Культурного центра Анны Киевской в ​​Санлисе. Для этого планируется привлечь ведущих историков из Украины, Франции и США.

Для изучения Реймского Евангелия тоже появилась хорошая возможность. Недавно манускрипт снова стал доступен для исследователей. Прошедшие 3 года он находился на восстановлении.

Для таких древних книг условия хранения суровые: в коробке, в хранилище, в полной темноте. Только так можно не потерять не только тысячелетнюю рукопись, но и его тайны.

К слову, Кличко выступил с инициативой поднять штрафы за порчу памятников архитектуры.

Опубликовано Июнь, 27 в 15:35



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