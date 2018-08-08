Реконструкция центрального парка Днепра: проект Сергея Головацкого в Новых лидерах

Научить активистов, как стать управленцами и эффективно работать ради развития города, именно такой проект реализует участник Новых лидеров Сергей Головацкий. За плечами мужчины десятки успешно воплощенных в Днепре стартапов. Сейчас он вместе с командой активно развивает культурное и туристическое направления. Один из крупнейших проектов – реконструкция центрального городского парка.

Это первый туристический центр в Днепре, который Сергей вместе с единомышленниками создал 7 лет назад. С тех пор он успешно работает, и каждый второй турист, который приезжает в город, обязательно сюда заходит.

Сергей Головацкий – автор многих успешных проектов. Он создал несколько организаций и традиционно с размахом проводит фестиваль 100Пудовка. Сейчас команда Сергея работает над проектом реконструкции центрального городского парка.

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Создать комфортные зоны отдыха, усовершенствовать инфраструктуру, наполнить парк арт-объектами и спортивными площадками – все это, говорит Сергей, возможно. Главное желание и команда заинтересованных людей. Реконструкция парка, часть проекта от активистов к управленцам. Главная же цель – создать идеологически новую команду, способную взять управление городом в свои руки.

Проект рассчитан на 11 месяцев. За это время уже сформированная команда проходит тренинги и учится, прежде всего, основам системы городского управления.

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Опубликовано Август, 08 в 13:02



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