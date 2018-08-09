Рекордные 3 часа обстрелов – боевики накрыли Авдеевскую промку

К вечерней атаке оккупационные войска готовились целый день.

Плотность огня была такой, что бетонные стены Авдеевских ангаров не были надежной защитой для армейцев. Любая щель становилась траекторией вражеской пули.

Пока одни бойцы тушили огонь противника, другие тушили огонь на мешках для укрытия.

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Бой на Авдеевской промзоне продолжался рекордные для хлебного перемирия 3 часа. Потушить огонь противника удалось около двух ночи. Но и после этого армейцы не оставляли свое оружие, пока не подготовили к следующим атакам боевиков.

Вчера Факты ICTV писали о новой тактике боевиков.

Опубликовано Август, 09 в 19:57



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