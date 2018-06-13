Ремонт для бедных в Португалии: что за проект и кому помогают
Бедные люди есть везде, даже в Португалии есть семьи, которые не в состоянии самостоятельно сделать ремонт в доме – там им на помощь приходят волонтеры.
Франциско с коллегами делает ремонты тем, кто не может себе этого позволить. Он – куратор проекта в Лиссабоне, они – волонтеры, которые несколько часов в неделю шпаклюют и красят.
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Антонио начал проект еще в 2010 году. Сначала совмещал благотворительность со своей специальностью инженера. Теперь его профессия помогает удешевить стоимость ремонта: все технические расчеты на нем.
К слову, сейчас Греция вернулась к блошиным рынкам, потому что люди не могут покупать новые вещи.