Ремонт для бедных в Португалии: что за проект и кому помогают

Бедные люди есть везде, даже в Португалии есть семьи, которые не в состоянии самостоятельно сделать ремонт в доме – там им на помощь приходят волонтеры.

Франциско с коллегами делает ремонты тем, кто не может себе этого позволить. Он – куратор проекта в Лиссабоне, они – волонтеры, которые несколько часов в неделю шпаклюют и красят.

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Антонио начал проект еще в 2010 году. Сначала совмещал благотворительность со своей специальностью инженера. Теперь его профессия помогает удешевить стоимость ремонта: все технические расчеты на нем.

К слову, сейчас Греция вернулась к блошиным рынкам, потому что люди не могут покупать новые вещи.

Опубликовано Июнь, 13 в 18:22



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