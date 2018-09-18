Renault Kadjar 2019: новый кузов, двигатели и цена

Renault обновил свой компактный внедорожник Kadjar.

Теперь кузов авто выглядит большим и солидным. Изменили и рисунок бамперов, добавили противотуманки сзади. Внутри новая аудиосистема с большим тачскрином.

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Обновили и линейку двигателей. Самым продаваемым должен стать бензиновый турбодвигатель на 1,3 литра на 160 лошадей. Также будут и турбодизели на 1,5 и 1,8 литра, причем только для последнего доступен полный привод.

Мировая премьера готовится на парижском автошоу. Ожидается, что новый Kadjar будет стоить на уровне предшественников – от 22 тыс. евро.

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Опубликовано Сентябрь, 18 в 12:51



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