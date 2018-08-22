Репетиция парада 2018: авиация и тяжелая техника в Киеве
На Крещатике прошла генеральная репетиция парада ко Дню независимости. Посмотреть на действо пришли сотни киевлян и гостей столицы.
Зрители увидели восстановленное вооружение еще советского образца, в частности реактивная артиллерия, танки, бронетехника, которой никого не удивишь на фронте, системы Против воздушной обороны С300 для борьбы с вражескими самолетами.
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Отдельно стоит остановиться на новейших разработках украинской оборонки. Это, прежде всего самоходная гаубица с благозвучным именем Богдана, которую разработчики представили накануне. Ее полностью изготовлено из украинских комплектующих и имеет она уже натовский калибр 155 миллиметров.
Завершил парад пролет авиации над Майданом.
Напомним, 19 августа во время репетиции одна из боевых машин, которая двигалась в колонне военной техники, выполняя поворот, совершила столкновение со зданием по улице Ярославской.
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