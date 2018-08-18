Репетиция парада ко Дню независимости в Киеве

В центре Киева сегодня вечером многолюдно – на Крещатике репетиция парада ко Дню независимости. Организаторы обещают невероятное действо.

На Крещатике с минуты на минуту начнется репетиция парада ко Дню независимости. И хотя это лишь тренировка – выглядит все масштабно. Вдоль улицы уже собралось немало зрителей.

Киевляне и гости столицы, говорят что пришли насладиться зрелищем. Посмотреть на наших защитников и образцы техники. Кстати, министерство обороны обещает представить современное вооружение. В том числе ракетное и артиллерийское.

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Из пушек, кстати, собираются даже пострелять. С огневой точки на Трухановом острове устроят салют десятью залпами. И сегодня, и 24-го числа. Поэтому, киевлян и гостей города просят не пугаться.

А уже во время парада на День независимости, в параде примут участие бойцы Нацгвардии, СБУ, пограничной службы – всего 4,5 тыс. военнослужащих.

Впервые в истории Украины по Крещатику пройдется и расчет женщин-военнослужащих. Покажут также 250 единиц техники. Среди них будет даже авиация.

К слову, на День Независимости метро будет работать дольше.

Опубликовано Август, 18 в 19:57



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