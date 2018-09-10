Ретро-техника в Запорожье: как восстанавливают и какие экспонаты можно увидеть

Раритетные и уникальные. В Запорожье стартовал первый фестиваль ретро-техники. Здесь машины и мотоциклы, которых вы вряд ли увидите на отечественных дорогах.

Они есть только в музеях и частных коллекциях.

На фестивале представлены и искусственные экспонаты действительно мирового уровня. Например, мотоцикл Премьер производства Австро-Венгрии 1925 нашли во время раскопок в замке на Западной Украине, и восстановили только по фотографиям. Фактически, сегодня второй модели в таком состоянии просто нет.

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На восстановление одного ретро-автомобиля может идти от полутора до десяти лет. Но, удовольствие, как говорят владельцы, от поездок на таком авто сравнить невозможно ни с чем. К тому же, где бы ни появлялась такая ретро-техника, она всегда будет вызывать повышенный интерес. И не оставляет никого равнодушным.

К слову, самые масштабные международные учения Rapid Trident на Львовщине перешли к активному – практической фазе.

Опубликовано Сентябрь, 10 в 11:23



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