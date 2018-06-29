Регистрация для поступления в вуз: пошаговая инструкция

Уже через несколько дней стартует активная фаза вступительной кампании. В этом году новаций меньше, но они совершенствуют вступительные испытания прошлых лет. Что нужно знать, чтобы успешно бороться за вступление в желаемый вуз.

Время выбирать вуз. Впервые позволили подавать сертификаты за аж 3 последние годы, кроме сертификата по иностранному. И всем абитуриентам вне зависимости от года выпуска нужно регистрировать новый электронный кабинет на сайте ez.osvitavsim.org.ua. Для этого нужно прочитать инструкцию и иметь аттестат, приложение к нему, сертификат ВНО, сканированную фотографию и корректную электронную почту, к которой всегда есть доступ.

С новаций также – средний балл приложения этого года должны вычислить сами абитуриенты. Для этого создан специальный калькулятор на сайте для абитуриентов. Украшать свой балл не стоит, ведь их будет проверять каждый вуз. Начинать можно со 2 июля и время есть до 25-го. С 12-го начнется подача заявлений. Поэтому в первые дни панически регистрироваться не стоит.

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Каждый электронный кабинет и вся внесенная информация в этом году еще более защищена. Соответствующая программа активируется автоматически, как только вы зарегистрировали свой кабинет, поэтому может подвисать.

На бюджет этого года можно подавать 7 заявлений на 4 специальности. Сохраняются поощрения для поступающих из села и тех, кто идет на естественные и технические специальности. Так называемый, сельский и отраслевый коэффициенты. Все заявления подаются в электронном виде. Бумажные документы подают только льготники. По упрощенной схеме поступают выпускники из Крыма и Донбасса. На творческие специальности тоже новые условия.

Если у поступающих возникают проблемы на разных этапах – уже сегодня и до 17 августа работают горячие линии. Звонить можно с понедельника по пятницу. Или отправлять вопросы на электронную почту [email protected]

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Опубликовано Июнь, 29 в 16:33



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