Регистрация и закрытие ФОПа быстро – проект Виктора Евпака в Новых лидерах

Виктор Евпак из Черкасс в сфере IT – как рыба в воде. Почти 10 лет занимается программированием, собрал вокруг себя за это время более сотни единомышленников.

Вместе разработали около полусотни стартапов, которые успешно работают в Европе, Америке и в Украине. Но в нашей стране бюрократия и хлопотное администрирование препятствует легкому ведению бизнеса.

Эту команду креативных IT-шников Виктор Евпак начал собирать 9 лет назад. Тогда переехал с женой-англичанкой в ​​Черкассы и с нуля начал объединять единомышленников, которых уже более 100.

Работали для Sony, Samsung, Wimbledon. Стартапы этой команды успешно работают и в Украине. В частности, Kidslox признан одним из десяти лучших стартапов Украины в прошлом году. Это программа, которая дает возможность родителям контролировать местонахождение детей.

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Ограничение можно ставить на конкретные приложения, контенты время: выключать детский смартфон на ночь. А это другой стартап – Mapamagic, система реального отслеживания общественного транспорта. Ее разработали сначала для партнеров в Лондоне и впоследствии воплотили бесплатно для Черкасс, как социальный проект.

С компьютера или приложения в телефоне в реальном времени можно отследить нужный автобус, какая ближайшая остановка и время до секунды для нужного транспорта.

Чтобы историй успеха было как можно больше в Черкассах и по всей Украине, Виктор участвует в проекте Новые лидеры. Представляет свой электронный ФОП для облегчения жизни малому бизнесу. За основу взял опыт Эстонии, которая сделала электронное гражданство, и США, где регистрация компании продолжается считанные минуты.

Быстрыя регистрация и закрытие ФОПа, автоматическая отчетность – значительно облегчат ведение бизнеса, убежден Виктор Евпак.

Напомним, восстановить информационную справедливость и улучшить имидж Украины в мире – программа Евгении Беспаловой в проекте Новые лидеры.

Опубликовано Июль, 16 в 11:12



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