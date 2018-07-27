Редкое лунное затмение 27 июля 2018: Земля окажется между силами гравитаций

Приближается полное лунное затмение. Это полное и самое длинное затмение в 21 веке, к тому же у месяца будет удивительная подсветка – станет кроваво-красным.

Также рядом будет и красная планета Марс – такое явление можно наблюдать только раз в 200 лет.

Специалисты говорят, земля окажется между силами гравитаций – с одной стороны месяц с Марсом – с другой – солнце.

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Если астрономы изучили движение небесных тел и просят не бояться затмений, астрологи призывают быть осторожными и подводить жизненные итоги.

– Лунные затмения имеют другой характер. Они о завершении, о закрытии крупных участков нашей жизни. Мы уже получаем результаты, и мы, или наслаждаемся этим результатам, или говорим все, я больше так не хочу, не хочу эти отношения, работу, – комментирует астролог Анна.

Напомним, лунное затмение 27 июля будет видно не на всей территории Украины из-за дождливой погоды.

Опубликовано Июль, 27 в 21:50



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