Редких цветов и высокой прочности – как добывают гранит и сколько зарабатывает Украина

В Украине большие запасы гранита. Примерно 2 млрд куб м. Кристаллический щит тянется через всю страну с северо-запада к юго-востоку. Это Житомирщина. Регион – самый богатый на уникальный камень. Всех цветов радуги, по своим физико-химическим свойствам, они самые надежные в мире.

Еще четверть века назад в области было всего 25 карьеров по добыче гранита, ныне шахт почти 200. Выглядит карьер как гигантский котлаван, в котором круглосуточно гудит техника. Так добывают гранитный щебень, из которого строят дороги и фундаменты домов. В месяц здесь, на Пекарщинском карьере добывают до 60 тыс тонн.

Гранит с карьера здесь измельчают в 3 этапа, а затем сортируют на очень мелкие, среднее и крупные камни. 90% продукции продают на отечественном рынке, еще 10 – покупают поляки и прибалты. В 2014-м 40% украинского камня шло в Россию. Наш щебень ценится за легкость, прочность и низкую радиоактивность.

А это другой способ добычи. Огромные глыбы вырезают перфораторами. Затем везут на обработку, где из них изготавливают брусчатку, облицовочную плитку, столешницы, памятники.

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Покупают клиенты из Киева, Штудгарта и других городов Европы, потому что он качественный и недорогой. Полесский камень можно увидеть в киевском и московском метро, ​​на Мавзолее на Красной площади, на Майдане Независимости.

С Житомирского гранита возвели памятники Шевченко в Харькове и Париже. Камень популярен за красивый рисунок и хорошую структуру. Европейцы очень ценят черный лабрадорит. Он дорогой.

Добыча лабрадаритив начался с приходом независимости Украины. Достаточно популярный камень в странах Европы, особенно в Италии. Многие такого камня экспортируется в Китай.

Это Коростышев – столица украинского гранита. Изделиями из него, в основном памятниками здесь торгуют ли не в каждом дворе. В мастерских с самого утра кипит работа.

В Коростышеве давно гранит не добывают. Его свозят сюда со всей области. Кстати, большинство карьеров частные. Но из-за моратория на проверки – никто не знает сколько и чего добывают.

К слову, копатели янтаря напали на полицейских на Ровенщине.

Опубликовано Июнь, 20 в 18:14



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