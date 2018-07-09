Год за решеткой – в Италии начался суд над Виталием Маркивом
Сеньор Микеле всегда говорит только “наш сын”. Он носит футболку с украинским трезубцем. И именно он 30 июня прошлого года встречал Виталия Маркива в аэропорту Болоньи, чтобы как можно быстрее доставить его к матери.
Прямо в аэропорту Виталия Маркива задерживают итальянские правоохранители по подозрению в причастности к гибели итальянского фотографа Андреа Рокелле в 2014 году под Славянском.
Обвинение и до сих пор основывается на показаниях французского журналиста Уильяма Роглона, который был рядом с Рокелле во время обстрела, и выжил, – и еще 2-х итальянских журналистов. Они позвонили Маркиву после гибели Рокелле, и Виталий убедил их не ехать на место трагедии, потому что было очень опасно.
Маркив факт звонка не опровергает. Поэтому журналисты и сделали вывод, что стрелял именно он. Адвокат Виталия Маркива говорит, что еще не видел результатов ни одной экспертизы. Даже баллистической.
Смотрите: Затаились и что-то копают – что готовят боевики под Зайцевым
Андреа Рокелле, вероятно, погиб от осколков мины. Хотя в то время Нацгвардия не имела на вооружении минометов. А за Виталием Маркивом был закреплен автомат Калашникова. Родители Андреа Роккелли убеждены, что Маркив виноват. Какие основания для этого – объяснять отказываются.
Прокуроры ничего не комментируют. А на первом слушании дела в суде по существу до самой сути так и не дошли. Но произошел неожиданный поворот: к делу приобщили гражданский иск союза итальянских журналистов к государству Украина.
Для Виталия это означает дальнейшее пребывание в тюрьме. Для Украины – напряжение в отношениях с Италией, где и без того Украина воспринимается сквозь призму российской пропаганды.
Погибший Андреа Роккелли, кстати, был первым и не единственным в Италии, кто озвучил правду о событиях на Майдане. Виталий Маркив находится в тюрьме уже год. Следующее судебное заседание состоится 14 сентября.
К слову, омбудсмены Украины и РФ договорились посетить заключенных в тюрьмах.