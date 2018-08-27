Реки вместо дорог: во Львове назвали причину затопления города
В подтоплениях Львова от обильных дождей, виновата активная застройка – город действительно превращается, как многие города в Украине, в мегаполис из бетона и воде не хватает земли.
Городские чиновники Львова вину за потопы переводят на природу и архитекторов, мол, коллекторы чистые.
Сейчас же во Львове разрушен асфальт, вырванная брусчатка и изуродованные дождеприемники.
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Экологи о таких последствиях предупреждали еще зимой. Ведь пескосмесь, которой посыпают улицы во время гололеда, а также окурки и бумажки – засоряют дождеприемники.
К слову, с кем судиться и какие шансы получить деньги автовладельцам после повреждения машин потопами.
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