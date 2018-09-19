Режут все живое. В Нацпарке Карпат под видом санвырубки продолжают пилить леса

Вместо того что бы охранять – пилят. Так на Косивщине работники Национального парка вместо рекреации под видом санитарной вырубки продолжают пилить карпатские леса. Сухостой и старые деревья оставляют – режут все живое.

Более 150 кубометров ценной древесины уже вывезли, подсчитали местные. Одно дерево может стоить от 4,5 до 10 тыс. грн. Здесь с четыре десятка срезанных пней. Большинство толстые. Больные растения оставили.

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За три года, как в министерстве экологии обращают внимание на уничтожение лесов, электронный оборот древесины так и не смогли ввести. Ни чипирование, никакого контроля – лес и дальше продают за написанными вручную накладными.

Ветровалы и буреломы – главное и единственное оправдание в Нацпарке. Впрочем, последствия такого хозяйствования не скроешь. Его видно даже за десятки лет. Сельская община Пистыня обратилась к экоинспекции и облгосадминистрации с просьбой изучить деятельность национального парка.

К слову, за год – 5 тысяч гектаров. На Волыни жуки-короеды уничтожают хвойные леса.

Опубликовано Сентябрь, 19 в 11:31



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