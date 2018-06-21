Работа в Греции: где платят больше и как обманывают

Общая численность населения – 11 млн, трудоспособных – 3,5. Среди них миллион безработных. Ситуация в Греции кричащая и худшая в Европе.

До кризиса Мария работала охранником в аэропорту. Зарплата была хоть и не высокая 600 евро, зато стабильна. После сокращения женщина так и не нашла что-то подобное.

Уже 6 лет Мария готовит пищу для таких, как она. За это получает небольшие деньги, за которые арендует комнату, плюс еда всегда есть. Однако проблем не стало меньше, теперь ее сын без работы.

Самые уязвимые это молодые люди и женщины. Такие, как Мария, выживают на месте – в свои 46 она не поедет за границу, а вот ее сын точно не останется.

Александра пока не собирается за границу, и уже 4 года после получения диплома МВА, работу найти не может. Государство не помогает, потому что муж работает.

Быть госслужащим в Греции как выиграть джек-пот. Зарплата от 850 евро и тебя фактически не могут уволить. Муж Александры категорически отказался от интервью, потому что не согласовал это с руководством. А рисковать зарплатой в 1800 евро не хочет. Это большие деньги для Греции, но хватает только на необходимое.

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И все же ситуация в стране с трудоустройством улучшается.

Димитрис и Крисиида. После длительной безработицы мужа, решили брать ситуацию в свои руки и на пике кризиса открыли кафе.

Хозяева заведения почти не приседают. У Димитриса получается самая вкусная пицца в районе, Крисиида – и за бармена, и за хостес, и за официантку, если много людей. Сейчас у них уже семь помощников.

Хозяева получают не намного больше, но не жалуются. Львиную долю прибыли забирают налоги.

Рискнув открыть собственное дело, супруги еще и ребенка завели, в кризис большинство греков на это не решалось. Но Димитрис с Крисиидою решили жить здесь и сейчас. И даже думают о втором малыше.

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Опубликовано Июнь, 21 в 10:57



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