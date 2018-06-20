Работа в колл-центре курьезы, обязанности и зарплата

“Я ненавижу свою жизнь! Я хочу совершить суицид. Нет, я хотел бы вообще не рождаться “. Такие признания время от времени, слышит Елена. Девушка уже более 3 лет работает консультантом горячей линии по вопросам насилия в семье и торговли людьми. Признается, к подобным звонкам никогда нельзя быть подготовленной, ведь на том конце провода каждый раз другая жизненная ситуация. Самый длинный разговор Елены длилась 2 часа.

Линия работает 24 на 7, даже на праздники и выходные. Там только психологи, юристы и социальные педагоги. Перед началом работы нужно пройти собеседование и специальную недельную подготовку. Главное требование – быть неравнодушным, поэтому каждую историю консультант пропускает через себя.

А вот в колл-центры звонят хоть и не с жизненными историями, впрочем, работа оператора здесь не менее стрессовая.

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Сейчас Павел – директор по маркетингу, но до сих пор помнит, как начинал на линии. Говорит, труднее всего было быстро переключаться на другой вызов, нужно не зависать на предыдущем эмоционально. Не проходило и без курьезов.

Операторы контактного центра в среднем разговаривают по телефону 75% рабочего времени. Это около 6 часов за стандартную 8-часовую смену. Обычно в колл-центры берут людей без диплома. Хотя предпочтение отдают филологам.

Зарплата разная от 7 до 10 тыс грн. Но текучесть кадров большая, поэтому вакансии операторов горячих линий входят в топ-5 запросов студентов. Для одних это становится стартом карьеры и первым опытом, для других подработкой на время обучения в вузе, а кто-то сразу не выдерживает и идет после первого же собеседования.

К слову, профессия сантехник – где учат и сколько зарплата.

Опубликовано Июнь, 20 в 14:16



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