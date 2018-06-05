Работа в метро: что делает и где спит машинист

Работа начинается со сна. Только познакомившись с машинистом, он шокирует информацией. Чтобы уехать в первый рейс в 5.20 утра, следует прийти на работу около часа ночи, и лечь спать.

На первый поезд машинисты ночуют в депо, там имеются комнаты отдыха. Машинисты последними поездами после часу ночи заезжают в депо и ложатся спать.

Спать на работе машинисту приходится 5-6 раз в месяц, однако правила есть правила. Сон расписан поминутно, чтобы машинист не проспал, его разбудят, на сборы 20 мин.

Перед выездом проверяют давление, тест на алкоголь и адекватность.

После медосмотра, идут к хозяйке всех поездов, в нее ключи от вагонов. В это время поезд моют с шампунем.

Передвигаться депо посторонним крайне опасно, особенно из-за напряжения в 825 вольт постоянного тока.

Но, несмотря на всю опасность, тесное рабочее место и 8 часов одиночества в туннелях, Максим любит свою работу. Он – счастливчик, потому что осуществил мечту детства.

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Максим работает в метро 14 лет, начинал с железной дороги. Чтобы стать машинистом, год учился в училище. Первый рейс запомнил навсегда.

Мужчина признается, профессия совсем не романтическая. Машинист должен быть стрессоустойчивым и психологически подготовленным. Самое сложное это заезд поезда на пассажирскую станцию. Самый страшный для машиниста сон – человек, который бросается под поезд.

Хотя и из таких моментов Максим выжимает максимум романтики.

Оказывается, каждый вагон поезда может двигаться отдельно, даже без кабины машиниста, но для этого нужно подключить пульт управления.

Чтобы выехать на нужную колею, Максим сначала маневрирует.

Следующие 8 часов он проведет в одиночестве, перевозя десятки тысяч пассажиров. Разгоняться Максим может не более 80 км в час, гнал бы и быстрее, но правила безопасности не позволяют.

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Опубликовано Июнь, 05 в 17:09



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