Работа в США: в отелях, ресторанах и на фермах не хватает 60 тыс. рабочих
В США не хватает сезонной рабочей силы. Ряд бизнесов по всей стране – от отелей до крабовых ферм – страдают из-за новых иммиграционных ограничений администрации Трампа.
Белый Дом призывает бизнесменов вместо сезонных рабочих-иностранцев, среди которых нередко является и украинцы, брать на работу американцев. Однако те за сравнительно малые деньги не хотят тяжело работать.
Крабовый бизнес Мэриленда – визитная карточка штата. Половина компаний просто не открылись из-за нехватки рабочих. Но также сезонной рабочей силы не хватает и на ландшафтных работах в Колорадо.
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Эксперты говорят, иммиграционная политика действующей администрации, которая призвана защитить американских производителей, приводит к настоящему кризису рабочей силы.
Напомним, Трамп написал письма партнерам по НАТО.