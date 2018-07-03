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Работа в США: в отелях, ресторанах и на фермах не хватает 60 тыс. рабочих

В США не хватает сезонной рабочей силы. Ряд бизнесов по всей стране – от отелей до крабовых ферм – страдают из-за новых иммиграционных ограничений администрации Трампа.

Белый Дом призывает бизнесменов вместо сезонных рабочих-иностранцев, среди которых нередко является и украинцы, брать на работу американцев. Однако те за сравнительно малые деньги не хотят тяжело работать.

Крабовый бизнес Мэриленда – визитная карточка штата. Половина компаний просто не открылись из-за нехватки рабочих. Но также сезонной рабочей силы не хватает и на ландшафтных работах в Колорадо.

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Эксперты говорят, иммиграционная политика действующей администрации, которая призвана защитить американских производителей, приводит к настоящему кризису рабочей силы.

Напомним, Трамп написал письма партнерам по НАТО.

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