Работа водителя в Украине: зарплаты, требования и почему мало желающих

Знает все украинские дороги, но больше любит рейсы за границу. Юрий Гуцол дальнобойщик с 30-летним стажем.

Мужчина говорит, заграничные командировки приносят большую прибыль. И объясняет, почему профессиональных водителей в Украине осталось мало.

– Люди бегут на большую зарплату, хотелось чтобы стабильность была, конечно, чтобы зарплата минимум тысяч 30, – говорит Юрий Гуцол, водитель-дальнобойщик.

В областном центре занятости показывают неутешительную статистику. На начало года винницкие работодатели требовали минимум тысячу профессиональных водителей. Сейчас эту цифру удалось сократить до 120.

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Винницкая транспортная компания требует как минимум 50 водителей.

Предприятие за свой счет готовит водителей на троллейбусы, автобусы и трамваи, лишь бы работали. А еще предлагают полный социальный пакет и премии за переработанные часы.

А еще в придачу – база отдыха, хорошее питание и душевые – все это показывает руководитель депо. Убеждая – предприятие пытается создать все условия, чтобы только люди не оставляли рабочие места.

Работодатели готовы платить за работу водителя от “минималки” до 12 тыс грн. Именно такие суммы указывают при подаче вакансий в центр занятости.

Но как объясняют специалисты центра – за эти деньги ставят перед шоферами слишком большие требования – разгрузка, самостоятельный ремонт и материальная ответственность за груз.

Поэтому, чтобы уберечь профессионалов, работодатели должны не только поднять зарплату, но и улучшить условия труда.

К слову, когда маршрутки исчезнут с дорог Киева.

Опубликовано Июнь, 25 в 11:57



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