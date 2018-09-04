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Роботы заменят людей: что делать, чтобы не потерять свою работу

Современные технологии сверхскоростными темпами меняют мир. И нас это коснется больше всего – к 2030 году работы массово заменят людей на работе. По последним данным, более восьмисот миллионам работникам придется искать новое место.

К примеру, сантехников и садоводов изменения пока не затронут, зато пострадают операторы станков, сотрудники бэк-офисов, ресторанов быстрого питания. И чтобы остаться при деле людям придется быстро адаптироваться и больше вкладываться в повышение квалификации ради новых навыков, досконально изучать науки.

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Украинские школьники роль науки – недооценивают. В этом году почти половина абитуриентов не смогла решить даже задачу для восьмого класса по математике. И зря – уверяют рекрутеры. Ведь на рынке труда в последние годы больше охотятся именно на технарей.

Однако математика – не только для технарей. Умение анализировать, строить стратегии и решать сложные задачи – то, что пригодится в любой сфере.

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