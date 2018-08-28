Семья выгнала из дома пенсионера и заставила жить в разбитой машине

В Луцке мужчина вынужден жить в собственном автомобиле во дворе дома. 61-летнего пенсионера выселили из квартиры жена и ее сын, где все вместе когда-то семьей прожили более 15 лет. 61-летний пенсионер не сдерживает слез. Говорит, никогда не думал что на старости лет будет так жить. В июне лучанин попал в аварию, больше месяца провел в больнице. И когда пришел домой – оторопел – в квартире сменили замки. Теперь там живут квартиранты.

Мужчина имеет инвалидность первой группы, у него проблемы с ногами после травмы позвоночника. Его опекал сын жены, которого Георгий усыновил и даже переписал вместе женой на него квартиру. Сама женщина более 10 лет на заработках в Италии. А сын, как утверждает пенсионер, от опеки над отцом вроде отказался и якобы выселил его из квартиры.

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Заметив, как мужчина целыми днями сидит в разбитой машине и ночует там, почти не выходя из авто – соседи забеспокоились и вызвали полицию. Сейчас мужчину подкармливают соседи, приносят воду и кофе чтобы немного согреть после холодной ночи. Стирают вещи. Они просто шокированы – не поймут, как семья могла так поступить.

В департаменте социальной политики руками разводят – мужчину жаль, но бесплатно поместить больного пенсионера в социальное заведение не могут, а сын оплачивать 6500 грн. в месяц отказался. У мужчины еще есть родная сестра. Сейчас социальные службы уговаривают женщину взять пенсионера к себе. Ведь другого варианта для него нет. Кроме как жить на улице.

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Опубликовано Август, 28 в 17:19



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