Годами без показов, в упадке – что ждет кинотеатр Звездный

Когда-то в нем показывали кино, но впоследствии зрительный зал оккупировали политики. Речь о кинотеатр Звездный на Печерске.

На длинные десятилетия он стал штабом Партии регионов. Но после побега Януковича здание приходит в упадок.

Киевляне боятся потерять Звездный навсегда. Тем более, что уже появился проект будущего небоскреба на месте кинотеатра.

Впрочем, к спасению Звездного присоединился Киевсовет, который проголосовал за возвращение здания в коммунальную собственность.

Смотрите: Каннский кинофестиваль 2018 – назван победитель

Сейчас здесь нет ни арендаторов, ни посетителей, ни охраны. Двери заблокированы строительным мусором, а ворота – завешены пленкой.

Тарас Чорновил впервые попал на съезды в Звездном 2004-го, когда сам был соратником Януковича. Вспоминает, по тем временам помещение выглядело по-богатому.

Работал дорогой ресторан, а партийные руководители имели собственные кабинеты с правительственной связью.

Звездный использовался исключительно в партийных целях. Ни о каком варианте кинотеатра даже никто не вспоминал.

Но после побега Януковича о штабе в Звездном забыли, и помещение кинотеатра начало приходить в упадок. Отсюда уехали даже арендаторы.

Здание в дорогом Печерском районе столицы стало выглядеть столь жалко, что активисты забеспокоилась его судьбой.

Как выяснилось, не зря. Ведь действующий владелец Звездного вроде задумал построить на его месте небоскреб.

Однако, благодаря общественному резонансу и общественным активистам кинотеатр удалось отстоять. Киевсовет принял решение вернуть Звездный в коммунальную собственность.

Впрочем, когда именно это произойдет, пока неизвестно. В КГГА на запросы Фактов не отвечают. Но активисты надеются, что Звездный не снесут. И в нем снова покажут кино.

К слову, в Киеве второй раз за сутки горел кинотеатр.

Опубликовано Июнь, 01 в 18:28



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.