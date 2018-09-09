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Рош ха-Шана 2018: цены в долларах, 600 правоохранителей и празднования 3 дня

Почти 30 тысяч хасидов уже прибыли в Умани на празднование еврейского Нового года – Рош ха-Шана.

Главная цель всех паломников – посетить могилу духовного наставника Цадика Нахмана.

Празднуют свой Новый год хасиды три дня. Сегодня – первый.

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На самой улице, где живут хасиды, оживленная торговля. Цены везде указаны в долларах.

Сами гуляния начнутся ближе к вечеру.

За порядком следят 600 украинских правоохранителей и 20 израильских коллег. Говорят, пока значительных нарушений не зафиксировано.

Напомним, куда пойти на выходных в Киеве.

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