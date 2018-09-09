Рош ха-Шана 2018: цены в долларах, 600 правоохранителей и празднования 3 дня
Почти 30 тысяч хасидов уже прибыли в Умани на празднование еврейского Нового года – Рош ха-Шана.
Главная цель всех паломников – посетить могилу духовного наставника Цадика Нахмана.
Празднуют свой Новый год хасиды три дня. Сегодня – первый.
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На самой улице, где живут хасиды, оживленная торговля. Цены везде указаны в долларах.
Сами гуляния начнутся ближе к вечеру.
За порядком следят 600 украинских правоохранителей и 20 израильских коллег. Говорят, пока значительных нарушений не зафиксировано.
Напомним, куда пойти на выходных в Киеве.
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2018-09-09
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