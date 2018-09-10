Рош ха-Шана 2018: как празднуют хасиды и что происходит в Умани

Встретили хасиды 5779 Новый год. Прибыло в Украину почти 30 тысяч.

Одна из главных улиц украинской Умани на днях напоминает Израиль. На каждом шагу хасидам что-то предлагают. Причем по заоблачным ценам.

В районе празднований Рош ха-Шана купить что-то за гривны невозможно. Все цены указаны в евро. Мужские туфли стоят 25 евро. Ради общения с паломниками некоторые даже немного овладели ивритом.

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Продавцы объясняют, все потому что участились кражи. Жалуются, выручки нет. А за место, чтобы торговать, заплатили аж 5 тысяч гривен.











Рош ха-Шана 2018: как празднуют хасиды и что происходит в Умани / 6 фотографий

Люди сдают квартиры хасидам, а сами живут уже четвертые сутки просто в подъезде.

Гуляли евреи всю ночь. Результат празднований – горы мусора повсюду.

Ранее Факты ICTV писали, что празднование в Умани будет охранять 600 украинских правоохранителей и 20 израильских коллег.

Опубликовано Сентябрь, 10 в 13:21



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