Российская техника возле украинских границ: где, почему и последствия

По данным украинской разведки российские войска стягивают к украинским границам военную технику. О незаконном пересечении границы военными колоннами еще в минувшую пятницу сообщали местные жители временно оккупированных территорий. Сейчас такое движение техники отметили и представители ОБСЕ.

Специалисты связывают это с проведением мощных учений, которые российские оккупанты планируют провести недалеко от Донецка.

25 случаев нарушения режима прекращения огня за минувшие сутки, и активизация боевиков уже с первых часов понедельника. Как говорят военные – ситуация в начале недели в зоне проведения операции объединенных сил беспокойная. Но контролируемая.

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После каждой провокации оккупанты несут потери. Только за минувшие сутки, по подтвержденным данным украинской разведки, в рядах противника четверо раненых. Хотя по данным некоторых оккупационных сайтов их количество больше.

Наибольшая активность российских оккупантов на Донецком и Мариупольском направлении. В частности, в провокационным огнем украинские позиции под Павлополем, Лебединским, Водяным и Широкиным. Тяжелое вооружение террористы применили вблизи Золотого и Крымского.

К слову, ад на фронте: русские наемники палят из разнокалиберного оружия.

Опубликовано Сентябрь, 10 в 19:40



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