Факты / Видео / Украина / Российская техника возле украинских границ: где, почему и последствия/

Российская техника возле украинских границ: где, почему и последствия

По данным украинской разведки российские войска стягивают к украинским границам военную технику. О незаконном пересечении границы военными колоннами еще в минувшую пятницу сообщали местные жители временно оккупированных территорий. Сейчас такое движение техники отметили и представители ОБСЕ.

Специалисты связывают это с проведением мощных учений, которые российские оккупанты планируют провести недалеко от Донецка.

25 случаев нарушения режима прекращения огня за минувшие сутки, и активизация боевиков уже с первых часов понедельника. Как говорят военные – ситуация в начале недели в зоне проведения операции объединенных сил беспокойная. Но контролируемая.

ЧитайтеВраг атаковал возле Широкино и Водяного, трое боевиков уничтожены

После каждой провокации оккупанты несут потери. Только за минувшие сутки, по подтвержденным данным украинской разведки, в рядах противника четверо раненых. Хотя по данным некоторых оккупационных сайтов их количество больше.

Наибольшая активность российских оккупантов на Донецком и Мариупольском направлении. В частности, в провокационным огнем украинские позиции под Павлополем, Лебединским, Водяным и Широкиным. Тяжелое вооружение террористы применили вблизи Золотого и Крымского.

К слову, ад на фронте: русские наемники палят из разнокалиберного оружия.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На Луганщині місцевий житель підірвався на розтяжці
На Луганщине мужчина подорвался на растяжке
Перераспределение власти в “ДНР”: что происходит и будут ли “выборы”
Яцек Чапутович
Доверие к ОБСЕ под угрозой – глава МИД Польши
Ад на фронте: русские наемники палят из разнокалиберного оружия
ОБСЄ
ОБСЕ обнаружила колонну грузовиков возле границы с РФ
Данные журналистского расследования опровергли обвинения против Тараса Костанчука
Боевики обстреляли дома в Красногоровке, есть потери с обеих сторон
Операція об'єднаних сил
Боевики обстреляли позиции ВСУ из противотанковых ракетных комплексов

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка