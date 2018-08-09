Российским священникам не дают шенген – причина

Российские священники имеют проблемы с получением шенгенских виз в консульстве Греции. Им или совсем отказывают – или дают его на более короткий срок.

Источники, близкие к Вселенскому – Константинопольскому – патриархату подтвердили – ситуация связана с процессом предоставления автокефалии украинской церкви. Россия отчаянно пытается этого не допустить.

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Московский патриарх Кирилл попросил аудиенции у Вселенского патриарха Варфоломея. Ее назначили на 31 августа в Стамбуле – накануне Архииерейского собора, где ожидается рассмотрение предоставления Украине автокефалии.

Деталей предстоящей встречи не приводят. Впрочем практически никто не сомневается, что Кирилл будет убеждать Варфоломея не давать томос об автокефалии украинцам.

Ранее Факты ICTV сообщали, что Патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию

Опубликовано Август, 09 в 15:41



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