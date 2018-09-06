Россия не пускает торговые корабли в украинские порты: как этому помешать

За закрытыми дверями СНБО обсудило защиту украинских интересов в Азовском море. Россия останавливает торговые суда, которые идут в наши порты Бердянск и Мариуполь.

Цель Кремля – ​​сорвать их работу и уменьшить грузопоток.

Азовское море могут патрулировать артиллерийские катера, которые будут сопровождать торговые суда. Для этого украинские военные корабли нужно перебросить из Одессы. Пока такой вариант трудно реализовать. Ведь Керченский пролив закрыт российским флотом, поэтому катера надо везти по суше, а у нас нет нужных трейлеров. Поэтому за помощью Украина может обратиться к НАТО. И предложить совместно контролировать Приазовья.

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Украина подала арбитражный иск к России в рамках Конвенции ООН по морскому праву, дипломаты надеются – через суд Азовское море признают международным пространством и проведут границу с Москвой. Поэтому пока продолжаются юридические процессы, наше государство имеет параллельно развивать собственные военно-морские силы.

К слову, самые масштабные международные учения Rapid Trident на Львовщине перешли к активному – практической фазе.

Опубликовано Сентябрь, 06 в 21:50



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