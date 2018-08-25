Ровесники независимости Украины: как сложилась их судьба

Первый год независимости был настоящим бэби-бумом для новорожденного государства. В далеком 91-ом ежедневно появлялись на свет рекордные 1800 детей. И 24 августа, когда в Киеве принимали Акт провозглашения независимости, вместе со страной рождались ее ровесники. Разорванная с войной на востоке, но свободная – такова судьба нашего государства сейчас. А как сложилась судьба тех, кто родился в один день с современной Украине?

– Я Вова и мне сегодня 27. У меня праздник свой, праздник у страны, все получают удовольствие. Как бонус у меня всегда есть на День рождения салют. На парады ходил, когда был маленьким. Я жил с бабушкой и дедушкой. И мы ходили смотрели. Я знал, что это мой день рождения, и было детское наивное чувство, что это все для меня. Я учился на юридическом, я учился на управление персоналом, я учился на кузнеца-сварщика, я учился на массажиста. В любой момент я осознаю, что могу быть кем угодно. Кроме того, что я электромеханик я еще сооснователь велосипедной организации Київ – велосипедне місто, волонтер ассоциации велосипедистов, также соавтор книги по велопарковкам. Я могу продать все свои велосипеды, и у меня будет несколько автомобилей. Чем гордится наша страна? Гордиться можно тем, что у нас происходят изменения. Это самое главное. Украина, с Днем рождения! Это наш праздник, наш общий праздник, и давайте любить друг друга! – Владимир Подогов

– Меня зовут Дарина Стрелец и я ровесница независимости Украины. Я являюсь праоброзом независимости Украины. Я всегда любила петь, мне кажется, это мое призвание и хочется двигаться дальше. С самого детства у каждого есть своя мечта, и с детства он воспитывает в себе. Я ее пронесла и не буду забрасывать. Я закончила консерваторию, постаралась открыть свое дело, в репетиторстве себя проявить тоже. Не только как сольная певица, а и как педагог. Самый приятный подарок для нашей страны в день независимости это конечно безвизовый режим. Лично для меня и для многих. Открыты горизонты. А через 10 лет хочу видеть нашу страну процветающей, чтобы был мир! – Дарина Стрелец

– Я Мария Верес, и я ровесница независимости Украины. У меня есть дочь Эмилочка, ей шесть лет, и сын Артемчик, ему четыре года будет в октябре, и еще есть сын Матвей, ему два годика. Война изменила мою жизнь, у меня отец ушел воевать, и погиб на Востоке в 2016 году. Моя самая большая мечта, ежели выиграем миллион, то откроем страусиную ферму. Через 10 лет я вижу свою страну процветающей, успешной европейской! – Мария Верес