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Разбитые дома в зоне ООС. 950 уже отремонтировано

Если раньше улица Лермонтова в старой части Авдеевки была настоящим полем для боевых действий, то теперь она превратилась в строительную площадку. Со скоростью два дома в сутки спасатели восстанавливают поврежденные крыши.

Они приехали из мирных Львовской и Одесской области. На крайней улице Авдеевки объединились запад, юг и восток.

С 1200 поврежденных обстрелами домов, с весны отремонтировали 950. Однако самым проблемным остаются выбитые взрывной волной окна. На новые и качественные металлопластиковые денег не хватает.

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Но наибольшие опасения, не ударят ли боевики по домам сразу после ремонта. Армейцы объясняют, ночью война возобновляется.

За время школьного перемирия у боевиков появились новые позиции. Затишье помогало оккупантам готовиться к следующей волне активизации. Армейцы уверяют, вражеский огонь сдержат, однако гарантировать, что от боевиков не прилетит в жилой сектор не могут.

К слову, с волонтеров в Ангелы: как спецподразделение спасает жизни на передовой.

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