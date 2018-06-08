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Раздавливают авто и управление танком задним ходом: чем украинцы удивляют Европу

В Германии завершаются соревнования лучших танковых экипажей Сильная Европа.

Среди претендентов на победу и наши танкисты с 14-й отдельной механизированной бригады. Накануне украинцы прошли 3 зрелищные этапы с медицинской эвакуации, вождение танка и действия экипажей при радиационной опасности.

Накануне наши танкисты начали день с демонстрации умения управлять боевой машиной. Организаторы называют его одним из самых эффектных этапов. Во время дистанции танкисты давят машины.

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Не только метко стрелять, но и умело управлять танком – за это судьи соревнований давали высокие баллы. Этап под названием вождения предусматривает управление танком задним ходом.

Результаты после каждого этапа здесь не объявляют – результат узнаем уже после завершения соревнований сегодня вечером.

К слову, в военных соревнованиях Сильная Европа соревнуются 8 стран в 13 изнурительных этапах.

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