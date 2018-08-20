Разозлились и накрыли из артиллерии: боец ВСУ снял знамя “ЛНР”

Попаснянское направление снова во фронтовых сводках. После относительного затишья здесь серьезное обострение. Впервые за долгое время русско-террористические войска использовали артиллерию.

Атаку наши армейцы отбили, но кремлевские наемники на этом не успокоились.

– Практически 3,5 часа крыли артиллерией, танками, минометами, более 130 приходов было на позиции подразделения, – говорит военнослужащий ВСУ Михаил.

Это самый мощный бой за последние несколько месяцев. Украинские военные артиллерийский удар переждали в укрытии. А потом дали достойный ответ.

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У наших бойцов настоящий трофей. Так называемые казаки вывесили флаг войска “ЛНР”.

Боец ООС снимал флаг. Поскольку флаг возле вражеских позиций, делать это было рискованно. Но оккупанты не увидели наших армейцев. Спали, шутит боец. И когда проснулись и обнаружили, что флага нет, разозлились.

К слову, в Тернопольской области сводят казарм для артиллеристов.

Опубликовано Август, 20 в 19:57



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