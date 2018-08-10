Раскопки на Мамай-горе: самые интересные находки 2018 и какие секреты скрывает

Археологи Запорожского национального университета ведут работу на Мамай-Горе уже 30 лет. Это уникальный, и один из крупнейших в Европе памятников, где представлены захоронения от неолита – это более восемь тысяч лет до нашей эры, до средневековья. Но самые интересные здесь – скифские захоронения. Мамай-Гора расположена рядом с Каменкой-Днепровской, бывшей столицей скифского царства.

Работа мощной техники – редкость для современных археологических экспедиций. При почти полном отсутствии финансирования исследований со стороны государства, самостоятельно арендовать, например бульдозер, ученые не могут. Поэтому, в этом году, на помощь археологам пришли волонтеры.

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Свою работу археологи называют еще и спасательной, ведь ежегодно Мамай-гору размывает Каховское водохранилище. На сегодня потеряно уже почти пол километра побережья, с уникальными находками. Среди самых интересных нынешних находок археологов – маленькое сарматское зеркальце.

Сколько еще устоит Мамай-Гора под давлением Каховского водохранилища – сказать сложно. Археологи уверяют, при поддержке волонтеров и меценатов, и имея мощную технику – раскопки здесь могли бы завершить за несколько лет. Исследователи надеются, что такая поддержка будет. Ведь эти места скрывают еще много тайн.

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Опубликовано Август, 10 в 12:05



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