Факты / Видео / Украина / По размеру как 100 стадионов! Где в Украине появится самая мощная солнечная электростанция/

По размеру как 100 стадионов! Где в Украине появится самая мощная солнечная электростанция

Эти панели уже обеспечивают электроэнергией примерно 125-тысячный городок. Поле площадью 96 га заработало в этом году. Для сравнения по размеру здесь – более 100 крупнейших футбольных стадионов мира.

Новую солнечную электростанцию ​​в Токмаке начали строить 2 года назад. Кроме стационарных панелей, разработчик использует запатентованные так называемые трекеры – модули, которые постоянно двигаются за солнцем.

Смотрите: 22 тыс. панелей и мощность 57 МВт – Испания построит в Украине солнечную электростанцию

Сейчас здесь работают 160 тыс солнечных модулей мощностью 50 МВт. Солнечная электростанция работает только в светлое время дня, но целый год, несмотря на осадки или пасмурную погоду. Как говорят специалисты, лучшее время для электрогенерации, когда солнце в зените.

Появление солнечной электростанции дало Токмаку 120 новых рабочих мест. Здесь работали более 10 отечественных компаний-подрядчиков. Сейчас идет строительство второй очереди мощностью 25 МВт. После ее запуска этот комплекс станет самой мощной солнечной электростанцией в Украине.

К слову, Факты писали, как установить солнечную электростанцию ​​для дома.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

22 тыс. панелей и мощность 57 МВт – Испания построит в Украине солнечную электростанцию
Зеленая энергетика – как украинцам будут поставлять свет после 2020-го года
На Днепропетровщине построят самую мощную в Украине электростанцию
Солнечные панели и ветряные мельницы на крыше: как и сколько экономят на электричестве в Германии
Работает даже без солнца – как выглядит современная электростанция на Винничине
Мыться в тазиках уже не надо. В Тернополе в военном лицее установили солнечные панели
В Никополе канадцы построили самую мощную солнечную электростанцию в области
Полмиллиона солнечных панелей в пустыне – как работает крупнейшая электростанция в мире

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка