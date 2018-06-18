По размеру как 100 стадионов! Где в Украине появится самая мощная солнечная электростанция

Эти панели уже обеспечивают электроэнергией примерно 125-тысячный городок. Поле площадью 96 га заработало в этом году. Для сравнения по размеру здесь – более 100 крупнейших футбольных стадионов мира.

Новую солнечную электростанцию ​​в Токмаке начали строить 2 года назад. Кроме стационарных панелей, разработчик использует запатентованные так называемые трекеры – модули, которые постоянно двигаются за солнцем.

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Сейчас здесь работают 160 тыс солнечных модулей мощностью 50 МВт. Солнечная электростанция работает только в светлое время дня, но целый год, несмотря на осадки или пасмурную погоду. Как говорят специалисты, лучшее время для электрогенерации, когда солнце в зените.

Появление солнечной электростанции дало Токмаку 120 новых рабочих мест. Здесь работали более 10 отечественных компаний-подрядчиков. Сейчас идет строительство второй очереди мощностью 25 МВт. После ее запуска этот комплекс станет самой мощной солнечной электростанцией в Украине.

К слову, Факты писали, как установить солнечную электростанцию ​​для дома.

Опубликовано Июнь, 18 в 17:40



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