Разгар сезона барбекю: один магазин для всех гриль-потребностей BBQ all together

Сезон барбекю в разгаре. Насладиться вкусными блюдами на природе и в хорошей компании – большое удовольствие. Ароматное, сочное мясо, свежие хрустящие овощи, дружеские беседы – что еще нужно для хорошего настроения? Но чтобы еда на свежем воздухе была полезная и вкусная нужно заблаговременно позаботиться об оборудовании.

– Оборудование для дачи, как правило, более стационарное, чтобы можно было его использовать постоянно на одном и том же месте. Для пикников оно более мобильное. В специализированных магазинах можно получить грамотную консультацию, подобрать именно то оборудование, которое подойдет лично вам, – комментирует Самохвалов Антон, исполнительный директор компании BBQ all together.

Такое оборудование – замечательный помощник, когда хочется немного отдохнуть от традиционного приготовления пищи, и в то же время иметь вкусные завтраки, обеды и ужины.

Смотрите: Ягодный бизнес: что выращивать, чтобы заработать

Оборудование, представленное в магазине BBQ, не требует особых навыков, достаточно всего одного использования, чтобы вы чувствовали себя с ним уверенно, да и консультанты охотно поделятся знаниями по эксплуатации и предложат сопутствующие товары, ведь это один магазин для всех гриль-потребностей.

– Барбекю культура в Украине сейчас только развивается. Но во всем мире очень популярны барбекю соревнования, на которые отправляются достаточно подготовленных шеф поваров. Но купив качественное оборудование и взяв несколько уроков, вы можете готовить у себя дома, как настоящий шеф повар, – отмечает Самохвалов Антон, исполнительный директор компании BBQ all together.

Придя в магазин в ТРЦ Лавина Молл каждый желающий сможет приобщиться к барбекю-сообществу, и готовить пищу на природе с настоящим удовольствием.

Ранее Факты ICTV писали, чем вкусным украинцы удивляют людей в Польше.

Опубликовано Июль, 26 в 19:18



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.