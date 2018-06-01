Разбитые дома и изрешеченые заборы – в Зайцево обострение, увеличились обстрелы

По Зайцево лучше передвигаться держась минимального укрытия. Это может быть забор или стена дома. Ведь в любой момент может начаться бой.

Военные отмечают. Противник почувствовал, что может потерять Горловку, поэтому стянул сюда дополнительные резервы, это заметно по интенсивности боевых действий.

Следы запекшейся крови и стена, выбитая боеприпасом стомилиметровой рапиры. Именно здесь на прошлой неделе погиб 22-летний боец ​​королевской бригады Богдан Коломиец и тяжелое ранение получил Юрий Довганык.

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К сожалению, накануне вечером он умер в Днепровском военном госпитале.

Ольга – медик в подразделении. Она первой бросилась на помощь раненым после того обстрела. Несмотря на риск она прежде всего пыталась спасти жизнь собратьям.

Женщина служит на позициях вместе со своим мужем и признается, сдаваться она не имеет права.

К слову, боевики атаковали возле Крымского и Новотошковского.

Опубликовано Июнь, 01 в 18:01



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