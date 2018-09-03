Развлекательно и познавательно: в Киеве прошел образовательный фестиваль

Построить город мечты, нарисовать хитроумный дом в виртуальной реальности, узнать, как вырастить кристаллы и просто подержать белых мышей в руках – все это легко было реализовать в Пинчук Арт Центре. Накануне там проходил ежегодный фестиваль Арт Дэй. Он является частью образовательной программы Пинчук Арт Центра.

Фестиваль не только развлекательный, но и обучающий. Здесь доступно детям и подросткам не только рассказывают о современном искусстве, но и приобщают к его созданию. Накануне школьного года демонстрируют – учиться интересно. И в простой форме обсуждают сложные темы демократии, экологии, свободы.

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И если дети только слушают, присматриваются и повторяют, подростки смело рассказывают о проблемах, с которыми сталкиваются в семье, школе или на улице.

Люди разные, но равные – демонстрирует и Пинчук Арт Центр. Для детей с инвалидностью и особенностями развития – фестиваль полностью открыт. Здесь работает группа волонтеров, которые не только помогут, расскажут и покажут. Они сами заинтересуют ребенка на воркшопах. А родители в это время смогут выпить кофе и пройтись экспозицией Пинчук Арт Центра.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в Пинчук Арт Центр привезли Ленина

Опубликовано Сентябрь, 03 в 13:26



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