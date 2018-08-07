“Русский мир” в Африке. Кто убил Орхана Джемаля и его группу

В России простились с тремя журналистами, они погибли в Центральноафриканской Республике. Туда они поехали, чтобы проверить, действительно ли наемники из частной армии Вагнера добрались к Африке.

Эта полу армия воевала и на Донбассе, и в Сирии. Солдат удачи Москва использует в своих грязных войнах, чтобы официально указать – их там нет. Имея в виду официальные войска.

Сначала африканские власти сообщали, российских журналистов убили ради наживы, но все больше фактов говорят – они попали в ловушку.

Журналисты поехали в казармы, где находятся официальные военные, но внутрь их не пустили. Тогда съемочная группа отправилась к золотым рудникам проверить, есть ли там вагнеровци. Они выехали поздно вечером из столицы, возле города Сибу их остановили правительственные войска, проверили документы и посоветовали не передвигаться в темноте. Но журналисты поехали дальше и через 23 километра попали в ловушку. Их автомобиль расстреляли, рядом нашли тела репортеров.

Водитель – единственный кто выжил и смог убежать. Рассказывает, нападавшие говорили на языке, который знали журналисты, а это русский. Поэтому друзья журналистов предполагают, Орхан Джемаль узнал что-то сенсационное, поэтому частная армия Вагнера могла пойти на убийство.

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Либеральные российские журналисты предполагают – возможно, кто-то в Кремле хотел подставить самих вагнеровцов, но фактом остается то, что российские наемники, которые воевали за деньги в пользу Москвы на Донбассе, а затем и в Сирии, теперь распространяют “русский мир” и в Африке.

К слову, бывшего депутата и чиновника Сумского городского совета Анатолия Жука застрелили во дворе его дома, когда он спал на каремате.

Опубликовано Август, 07 в 22:31



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