Как выбрать крафтовое пиво: советы сомелье

Крафтовое пиво – это не способ дешево выпить, это о высоких вкусах, уверяют специалисты. Ведь процесс изготовления – настоящий эксперимент. Четыре основных ингредиента: вода, солод, дрожжи и хмель. Последний выполняет роль консерванта. Кроме того, именно разнообразие сортов хмеля позволяет создать различные оттенки пивного вкуса. Качественные составляющие – основа успеха правильного напитка, говорят пивовары.

Первая крафтовая пивоварня появилась в Украине еще в 2012-ом, теперь их три десятка. За 6 лет украинские ценители открыли для себя несколько различных вкусов: пиво с огурцами, томатами, ягодами, травами, лактозой.

Толчком для развития крафтового пивоварения в Украине стало то, что люди стали интересоваться в первую очередь вкусом. А также тем, что люди стали немного больше ездить, видеть мир, пробовать другое пиво.

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Пивовары говорят: сейчас люди в постоянном поиске чего-то нового, поэтому эксперименты со вкусами и сочетаниями ингредиентов или, собственно, пива с различными закусками не прекращаются.

Пивоварни должны следить за тенденциями не только локальными, но и мировыми. Для того, чтобы постоянно удивлять своих любителей чем-то интересным.

Но как научиться разбираться в крафтовом пиве? Как узнать какой сорт надо употреблять с сырами, колбасами или вообще – под десерт. Оказывается, в Украине для сторонников лимитированного пива есть специальные курсы сомелье. Понять определенные основы можно даже за 2 дня.

Пожалуй, единственная проблема таких курсов – добраться домой по их завершению, ведь за 2 дня придется продегустировать около 70 сортов. Поэтому удержать в себе весь объем крафта – также будет экспериментом.

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Опубликовано Июль, 05 в 12:06



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