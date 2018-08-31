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Спасали жизнь! Двухметровому юноше сделали уникальную операцию в Киеве

Ярославу 13. И на вид он очень взрослый. Его рост без 5 сантиметров 2 метра. Это следствие редкой генетической болезни – синдрома Морфана. А еще у ребенка проблемы с сердцем. Прежде всего страдает аорта. Она имеет слабые стенки, постоянно увеличивается в диаметре и уже втрое больше нормы.

Терапия здесь бессильна. Только операция. Причем сложнейшая. За такую ​​возьмется не каждый кардиохирург в мире. И в институте сердца в Киеве решились, и провести ее согласился один из лучших врачей Европы – профессор Римантас Бенетис из Литвы. За его плечами десятки уникальных операций.

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Во время операции выяснилось, что у Ярослава поврежден еще один клапан – но хирурги блестяще решили и это. Операция длилась несколько часов.

Если все пойдет по плану, спасенный парень через два месяца сможет снова ходить в школу и даже заниматься любимым волейболом.

Ранее Факты ICTV сообщали, что 7-летняя украинка состарилась до 60 лет. Ей провели уникальную операцию

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