Рыбное браконьерство в Украине: штрафы и убытки

Лодка с трудом тянул количество сеток с рыбой. В нем обнаружили 280 кг браконьерской рыбы.

На следующий день уже в Золотоношском районе в три ночи патруль замечает лодку с рыбаками. Те, только увидели рыбоохрану, бросились бежать, выбросив в воду добычу и сетку. Вину отрицают.

Инспекторы вызывают водолаза, несколько часов обследует территорию, чтобы найти то, что выбросили мужчины. Затем охрана вызывает полицию и получает выброшенную добычу.

Уже на берегу подсчитывают, штраф тянет на более две тысячи гривен. Выбросить улов, сетку и бежать на мощных лодках – такая практика всех браконьеров.

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Браконьерство наносит непоправимый вред, вылавливают даже малейшую рыбу, а электроловом выбивают маточное поголовье. Поэтому некоторых видов значительно меньше.

За август в Черкасской области разоблачены более трехсот нарушений, изъято более двух тонн рыбы, сумма убытков – 370 тыс. грн. Ловить рыбу можно только на удочку или спиннинг с одним крючком. Сети и электроудочки – запрещены. Но размер штрафов, похоже, браконьеров не пугает.

К слову, новые штрафы за браконьерство: на каких животных и на сколько выросли.

Опубликовано Сентябрь, 01 в 20:00



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