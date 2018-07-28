Факты / Видео / Украина / Рынок или магазин: где дешевле и вкуснее/

Рынок или магазин: где дешевле и вкуснее

Сочные ягоды, душистые огурцы, гигантские томаты. Сезон фруктов и овощей в самом разгаре.

Так, где же вкуснее, в супермаркете или на рынке?

В магазинах не скрывают, за ценами конкурентов следят. На рынке в анализе не сильные, зато гарантируют качество.

Покупателей только обещаниями уже не возьмешь. Ищут где дешевле.

У сторонников магазинов свои железные аргументы. Например то, что магазин под домом, а на базар нужно ехать.

Смотрите: Нежинские огурцы: уникальные рецепты соления и консервирования

А вот о базаре люди говорят, что там всегда все свежее.

Составляем собственный список. За помидорами стоит ехать на рынок, там они по 10 грн за кг. В супермаркете в полтора раза дороже.

А вот перцы лучше покупать в магазинах по 10 грн против 16 грн на базаре.

Остальные овощи и фрукты на рынке и в магазине по ценам практически одинаковы.

К слову, самые вкусные арбузы и дыни: где выращивают и как выбрать.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Ранняя черешня – как выбрать, насколько безопасна и цены
Польская капуста и турецкие помидоры: сколько стоят и безопасны ли
Индикатор – борщевой набор: что и на сколько подорожало осенью
Огурец, морковь, перец, тыква и фасоль – концерт на необычных инструментах в Черкассах
Гранты фермерам до 3 млн грн. Куда и кому обращаться
Почему овощи стали втрое дороже и сколько стоит борщевой набор
Как заработать в селе: что выращивать и с чем экспериментировать
Вырастить овощи и бизнесменов: открыта уникальная школа

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка