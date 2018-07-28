Рынок или магазин: где дешевле и вкуснее
Сочные ягоды, душистые огурцы, гигантские томаты. Сезон фруктов и овощей в самом разгаре.
Так, где же вкуснее, в супермаркете или на рынке?
В магазинах не скрывают, за ценами конкурентов следят. На рынке в анализе не сильные, зато гарантируют качество.
Покупателей только обещаниями уже не возьмешь. Ищут где дешевле.
У сторонников магазинов свои железные аргументы. Например то, что магазин под домом, а на базар нужно ехать.
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А вот о базаре люди говорят, что там всегда все свежее.
Составляем собственный список. За помидорами стоит ехать на рынок, там они по 10 грн за кг. В супермаркете в полтора раза дороже.
А вот перцы лучше покупать в магазинах по 10 грн против 16 грн на базаре.
Остальные овощи и фрукты на рынке и в магазине по ценам практически одинаковы.
К слову, самые вкусные арбузы и дыни: где выращивают и как выбрать.