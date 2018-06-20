Сад на крыше многоэтажки: чем выгодно и как сделать

Сады на крышах. Такой тип озеленения все больше охватывает кровли домов Европы и Америки. Однако, технология набирает обороты и в Украине. Зеленые сады появляются на крышах аэропортов, детских садов и обычных многоэтажных домов. Кроме того, зеленые кровли служат гораздо дольше обычных. Жизнь их долговременная: 40 – 60 лет. Со временем восстанавливают только верхний слой растений.

А еще зеленые крыши помогают экономить на кондиционировании и электроэнергии.

Зеленые крыши превращаются из малодоступной технологии на распространенную практику. Для такой кровли нужна обычная плоская крыша, устойчивая гидроизоляция и согласие жильцов дома.

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Технология отработана на Западе. Сначала устанавливают дренажную систему с емкостью для хранения осадков. Избыток воды выводят через систему каналов. А сверху выкладывают субстрат, куда высаживают растения.

Для зеленой кровли лучше выбирать местные растения. Лучше всего подойдут неприхотливые: мята, шалфей, лаванда, барбарис и хвойные деревья.

Зеленые кровли, кроме красоты и экологичности, еще и помогают экономить средства. Летом они уменьшают нагрев, а зимой лучше сохраняют тепло. Во время сильных осадков система удерживает и постепенно отводит воду, разгружая придомовую дренажную систему.

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Опубликовано Июнь, 20 в 12:03



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