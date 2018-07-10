Саммит НАТО в Брюсселе: прогнозы экспертов и что ждать Украине

10 лет назад Украина надеялась на план действий членства в НАТО. Однако так и не получила его. Сейчас альянс вообще не упоминает о возможном присоединении нашей страны к альянсу.

Хотя Украина как никогда нуждается учитывая российскую агрессию. Об этом напомнили западным послам на дискуссии Киевского форума, организованного фондом Open Ukraine.

Бывший премьер Арсений Яценюк отметил: Киев заслужил стать частью Альянса. Возможно, не на нынешнем саммите. Но НАТО должно объявить четкую перспективу для Украины.

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Украина также нужна НАТО, считает экс-премьер. Ведь именно мы сейчас фактически воюем с русскими войсками и защищаем европейские ценности.

Впрочем, Украина снова вежливо отказывают: о ПДЧ пока не идет. Послы США и Канады только дипломатично заметили, что приветствуют сдвиги Украины, особенно в оборонной сфере, однако ждут глубокие реформы.

Представитель НАТО в Украине еще более дипломатичный. Наше государство будет обсуждаться на саммите – потому что Киев важный союзник. Но не больше. Россия блок рассматривает как потенциальную угрозу, однако поддерживает с ней диалог. Дескать, мероприятие не хочет новой холодной войны.

Вместе с тем, Альянс усиливает свои восточные границы, готовясь к возможной агрессии Кремля. Остается надеяться, что под зонтик НАТО попадет и Украина.

К слову, когда ждать €1 млрд от ЕС и сколько траншей.

Опубликовано Июль, 10 в 22:02



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