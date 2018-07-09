Саммит Украина-ЕС: о чем договорились и 4 направления сближения

Сейчас в Брюсселе нас хвалят. Главное, чем здесь довольны – украинской экономикой и тем, что борьба с коррупцией по крайней мере началась. Юбилейный саммит Украина – ЕС проходит в Брюссельском долгострое, помещение так и называется – Европа. Переговоры в различных форматах продолжаются более 3 часов.

Их результат – совместное заявление политиков. Для простого уха – это обычная бумажка. Для дипломатов – серьезный документ.

В прошлом году в Киеве на саммите Украина – ЕС не подписали ни одного, ведь Европа была в шоке от нашей коррупции и нежелании с ней бороться. Сейчас Брюссель нас хвалит и за создание, хоть пока только на бумаге – Антикоррупционного суда, и за экономические успехи.

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В заявлении впервые за время войны названы имена основных политзаключенных. Ведь до сих пор Европа была крайне осторожной. Сейчас же признала невинно-осужденными Олега Сенцова, Владимира Балуха, Алексадра Кольченко, Станислава Клиха, Александра Шумкова и журналиста Романа Сущенко.

Этот документ поможет эффективнее давить на Россию. В знак уважения к Украине Президент европейского Совета Дональд Туск говорит на украинском. Он обещает безотлагательно поставить вопрос политзаключенных на встрече с послом США в Бельгии, чтобы он прозвучал на переговорах Трампа и Путина в Хельсинки.

Сегодня же в Брюсселе говорили о Северном потоке-2. Также Брюссель настроен сделать безопасными наши дороги. На это Европейский инвестиционный банк выделяет 75 млн евро. Деньги пойдут в Киев, Одессу, Днепр, Львов и Харьков – чтобы тамошние дороги хоть немного напоминали европейские.

К слову, когда ждать €1 млрд от ЕС и сколько траншей.

Опубликовано Июль, 09 в 19:46



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