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Саммит Украина-ЕС: три важные темы

В Брюсселе открывается саммит Украина-ЕС. Гости уже съезжаются. В эти минут должен прибыть и кортеж украинского президента.

В этом году, в отличие от прошлого, без итоговой декларации саммит не завершится. По крайней мере, в этом убеждены украинские дипломаты.

На саммите будут поднимать три важные темы: агрессия России против Украины, оккупация Донбасса и аннексия Крыма.

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В итоговой декларации должны написать фамилии всех политзаключенных.

Украина будет говорить и о своих евроинтеграционных стремлениях.

К слову, накануне, Анджей Дуда и Петр Порошенко, посетили Волынь по случаю 75-й годовщины волынской трагедии.

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