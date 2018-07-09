Саммит Украина-ЕС: три важные темы
В Брюсселе открывается саммит Украина-ЕС. Гости уже съезжаются. В эти минут должен прибыть и кортеж украинского президента.
В этом году, в отличие от прошлого, без итоговой декларации саммит не завершится. По крайней мере, в этом убеждены украинские дипломаты.
На саммите будут поднимать три важные темы: агрессия России против Украины, оккупация Донбасса и аннексия Крыма.
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В итоговой декларации должны написать фамилии всех политзаключенных.
Украина будет говорить и о своих евроинтеграционных стремлениях.
К слову, накануне, Анджей Дуда и Петр Порошенко, посетили Волынь по случаю 75-й годовщины волынской трагедии.
2018-07-09
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