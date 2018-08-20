Samsung Galaxy Note 9: увеличенная батарея и искусственный интеллект в камере

Компания Samsung воплощает в жизнь передовые идеи и внедряет новейшие технологии. На этот раз украинским пользователям представили флагманский смартфон Galaxy Note9, впитавший в себя большое количество инновационных технологий.

– Согласно исследованиям потребностей людей, именно мощность смартфона имеет не абы какое значение для продвинутых пользователей. Высокая производительность имеет значение, как для рабочих целей, так и для непрерывной работы во время игр, – комментирует Андрей Дерюгин, руководитель департамента продуктивного маркетинга категории мобильных устройств Samsung Electronics Украина.

Мир электроники становится все совершеннее. Отныне электронное перо разработчики наделили поддержкой Bluetooth, что позволяет делать селфи или групповое фото, переключать слайды презентации одним нажатием. Позаботились и о емкости батареи.

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Современные технологии дают возможность заменить множество устройств одним, универсальным, способным работать целый день как персональный компьютер, создавать презентации, обрабатывать фото и показывать любимые видео.

Напомним, чем удивила выставка роботов в Китае.

Опубликовано Август, 20 в 19:27



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