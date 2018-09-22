Санкции на российский товар: почему не работает и что привозят в Украину

С начала 2016 года правительство задействовало против России эмбарго. Оно запретило ввоз с территории страны-агресорки продукты, лекарства, бытовую химию и даже минудобрения. Некие экономические санкции за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

От украинских санкций российские производители приходили в себя почти год. Товарооборот между нашими странами упал вдвое. Но российские производители быстро придумали, как обойти санкции. Они просто меняли на этикетках страну производителя и завозили в Украину товары через другие государства.

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И сейчас россияне на украинском рынке имеют 30% всего импорта из России. Только за первое полугодие этого года они завезли товаров на почти 5 млрд. долларов. К примеру, нефтепродуктов и топлива Москва нам поставила на сумму 2,5 млрд. долларов. Ядерных реакторов на 313 млн. долларов, черных металлов на 217 млн.

И все это происходит почти легально. Ведь эмбарго ввели, а механизм контроля не прописали.

Зато в Европе, от которой Украина требует продлить санкции против России, существуют четкие правила. Там за нарушение эмбарго магазин может потерять лицензию и заплатить немалый штраф. А у нас, несмотря на войну в Донбассе, официальный Киев только на бумаге защищает украинского производителя, а Москва остается на первом месте в списке торговых партнеров Украины.

К слову, Турция ввела пошлину на ввоз российских продуктов – на кукурузу и пшеницу (130%), рис (45%), подсолнечное масло (36%) и бобовые культуры (9,7%).

Опубликовано Сентябрь, 22 в 16:19



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