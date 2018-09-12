Секретное подразделение ВСУ: что это такое и как спасает жизни
Необычная аббревиатура на шевроне подразделения, СиФорАйСар за натовской классификацией переводится, как компьютерный контроль, управление и разведка. Это наиболее технологичный и один из секретных подразделений украинских вооруженных сил. Эти армейцы еще никогда не давали интервью журналистам.
Небольшой бункер служит сразу и частью наблюдательной базы, и своеобразной мастерской. На стапелях – прототип нового беспилотного аппарата, собственная разработка специалистов подразделения.
Все для сбора и анализа информации и разведданных. Фактически каждая разработка подразделения сразу попадает на передовую.
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Само подразделение СиФорАйСар создали благодаря объединению волонтеров-специалистов различных профессий. Но сейчас он уже полностью интегрирован в систему Министерства обороны.
Обработанная информация с камер сразу направляется в штаб ООС и воинских частей. Буквально несколько часов назад, ребята заметили, как российские оккупанты палят большим калибром по женщине, которая пытается пройти на подконтрольную Украине территорию.
К слову, пошли в контрнаступление: бойцы ООС отбили тренировочную атаку боевиков.
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