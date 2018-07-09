Секреты манипуляции маркетологов – как заставляют покупать лишнее и обманывают с ценами

Он создал с нуля 14 торговых марок. Написал полторы сотни статей о маркетинге, а теперь – еще и выдал “Главную маркетинговую книгу” – пособие и для профи, и для новичков.

Прежде всего подчеркивает – маркетинг не надо демонизировать. Он – не заставляет клиента купить ненужный товар, а лишь угождает запросам покупателя. Поэтому советует всегда говорить о своих потребностях.

Чтобы максимально сэкономить, маркетолог дает несколько простых советов. Берите тележку поменьше. Тогда не купите лишнего. Отсчитайте нужную сумму. Остальные оставьте дома.

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Не бойтесь популярного. Обычно в категорию “топ продаж” попадают товары с максимальным соотношением “цена-качество”. Используйте программы лояльности. Компаниям дешевле удержать старых клиентов, чем завоевать новых. Поэтому «для своих» они пропнуе скидки и бонусы.

Мониторьте цены. Даже если период повальных скидок еще далеко, вы всегда можете сэкономить немалую сумму, особенно на “больших” покупках. Как и ранее, в магазинах надо быть бдительным к привлекательных предложений и огромных скидок, поскольку они могут оказаться мыльными пузырями.

Однако в последнее время маркетинг становится более прозрачным, отмечает Алексей. Ведь покупатель – все “образованный”. И быстро может “раскусить” нечестные маркетинговые трюки.

К слову, магазины в Нидерландах отличаются от украинских, здесь нет очередей и касс для расчета.

Опубликовано Июль, 09 в 17:59



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